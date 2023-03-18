Самолет из Ижевска в Сочи сел в аэропорту Махачкалы из-за погодных условий Фото: Олег УМАРОВ

Самолет, летевший из Ижевска в Сочи, приземлился аэропорту Махачкалы. Посадка на запасном аэродроме связана с погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

- Вылет отложен до возобновления приема воздушных судов в Сочи, - уточнили в компании.

В настоящее время пассажиры находятся в залах воздушной гавани Махачкалы. Им предоставили напитки, также заказано горячее питание.

- Информация о вылете рейса I8-501 и I8-502 «Сочи – Ижевск» будет сообщена дополнительно, - добавили в компании.

Статус рейса также отображается на табло аэропортов, онлайн-табло официального сайта перевозчика izhavia.su. Обратиться за помощью пассажиры могут в службу поддержки по номеру +73412222644.

Напомним, на Сочи опустился сильный туман. Из-за погодных условий на утро 18 марта более чем 25 часов ожидает вылет самолет в Москве, больше чем на 10 часов задержаны рейсы в Ереван, Томск, Пермь, Екатеринбург и другие города.

- Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, - уточнили в пресс-службе аэропорта города-курорта.