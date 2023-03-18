В Лабинске Александру Мальцеву, захватившего в одиночку укрепление бойцов ВСУ, поставят звезду на аллее славы

Александр Мальцев представлен к званию Герой России посмертно

В родном городе Лабинске, Александру Мальцеву, захватившего в одиночку укрепление бойцов ВСУ, поставят звезду на аллее славы.

- Наш земляк, боец 488-го мотострелкового полка 488-й дивизии 20-й Армии, Александр Викторович Мальцев - Герой России. Выражаю слова соболезнований родным и близким Александра. Мы скорбим о гибели настоящего патриота Родины и гордимся подвигом нашего земляка. Низкий поклон матери за воспитание настоящего Героя! Напомню, что вскоре в списке Золотой славы нашего района появится имя Александра Викторовича Мальцева – написал в телеграм-канале глава района Владимир Забураев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Александра Мальцева похоронят на родине – в городе Лабинске Краснодарского края. Здесь у него остались родные и друзья. KP.RU удалось связаться и поговорить с ними.