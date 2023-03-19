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НовостиПроисшествия19 марта 2023 6:36

В аэропорту Сочи из-за тумана смогли выполнить только два рейса из 52 запланированных

Погода начнет улучшаться с 12:00 20 марта
Евгения ХАЛИКОВА
Аэропорт остается во власти тумана. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

Аэропорт остается во власти тумана. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

В Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Экипажам мешают туман и низкая облачность. В итоге авиакомпании приняли решение о переносе рейсов на другие даты.

- За истекшую ночь из 57 рейсов было выполнено только два. На запасных аэродромам сейчас находятся 16 воздушных судов, - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Известно об отмене 39 рейсов, в том числе четырех, находящихся на запасных аэродромах. Скорее всего погода начнет улучшаться с 12:00 20 марта.