В аэропорту Сочи из-за тумана смогли выполнить только два рейса из 52 запланированных

Аэропорт остается во власти тумана. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

В Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Экипажам мешают туман и низкая облачность. В итоге авиакомпании приняли решение о переносе рейсов на другие даты.

- За истекшую ночь из 57 рейсов было выполнено только два. На запасных аэродромам сейчас находятся 16 воздушных судов, - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Известно об отмене 39 рейсов, в том числе четырех, находящихся на запасных аэродромах. Скорее всего погода начнет улучшаться с 12:00 20 марта.