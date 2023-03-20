Кошка застряла между дымоходом и металлоконструкцией Фото: МЦУ Краснодара
В Краснодаре спасатели помогли кошке, застрявшей между дымоходом и металлоконструкцией. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Накануне, 19 марта, британская кошка Анфиса застряла лапкой между дымоходом и металлоконструкцией. Самостоятельно животное выбраться не смогло. Помочь кошке не получилось и у хозяев, которые позже решили вызвать спасателей.
- При помощи сноровки и лома кошку аккуратно достали и отдали в руки перепуганным хозяевам. Надеемся, что остальные 8 жизней Анфиса проведет аккуратнее, - рассказали в МЦУ Краснодара.
Напомним, городская служба спасения работает круглосуточно. При возникновении ЧС необходимо обращаться по номеру 112.
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