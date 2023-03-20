В Краснодаре запретят стоянку транспорта в переулке Переправном

Изменения введут с 10 апреля Фото: krd.ru

В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта в переулке Переправном. Изменения введут с 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что водители не смогут оставить автомобили по нечетной стороне переулка от улицы Ставропольской до улицы Челюскина. Здесь установят соответствующий знак.

- Ограничительные меры на этом участке необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки машин на проезжей части, - отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. - Это создает препятствия для других участников дорожного движения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на участке улицы Красных Партизан. Изменения введут с 10 апреля.