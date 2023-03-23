На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 26 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 26 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В настоящее время работают три парома - «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они перевезли в Крым 276 автомобилей и 321 пассажира.

- С утра 23 марта на парковке в поселке Ильич находятся 26 автомобилей. На месте работают волонтеры, - уточнили в краевом оперштабе. - Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.