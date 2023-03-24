После столкновения с авто Mazda грузовик отбросило на припаркованную легковушку Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в массовом ДТП пострадал 27-летний водитель грузовика. Авария произошла утром 24 марта на трассе А289 Краснодар -Славянск -на Кубани-Темрюк» в Темрюкском районе.

Предварительно, около 10:00 водитель грузовика Mercedes не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Mazda и столкнулся с ним. Легковушка в этот момент ехала впереди в попутном направлении. От удара грузовик занесло на обочину встречной полосы, где был припаркован автомобиль Kia Optima

- В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Темрюкском районе в ДТП с грузовиком погиб 20-летний водитель ВАЗ. Пассажирку легковушки госпитализировали.