Новый мурал с изображением Михаила Галустяна создали уличные художники в микрорайоне Мамайка в Сочи

Надпись на мурале гласит: “Всем горячий сочинский бонжур!”

Комик и звезда команды КВН "Утомленные солнцем" Миша Галустян давно стал лицом (и акцентом!) курортного Сочи. Он искусно подшучивает над недостатками отечественного сервиса, потому что вырос в этой среде. Самоиронию Галустяна поклонники давно оценили, а в родном городе буквально вписали в историю.

Так, в микрорайоне Мамайка, где он вырос, появились граффити. Первый мурал пришлось закрасить из-за того, что краска начала облупляться. Но художники не отчаялись и нарисовали Галустяна в другом образе. Комика изобразили в красном пиджаке и шляпе. А надпись на мурале гласит: “Всем горячий сочинский бонжур!”

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, автором граффити является Константин Александров.

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