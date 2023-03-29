23-летнему сыну экс-начальника полиции Краснодара за смертельное ДТП грозит 12 лет тюрьмы

В Геленджике после ДТП, в котором погибла 23-летняя девушка, возбудили уголовное дело. 23-летний водитель на «Mercedes-Benz» влетел в дерево, пассажирка скончалась в реанимации.

- Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» 24 марта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что 23-летний водитель находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Парню грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что виновник ДТП - сын экс-начальника полиции и депутата гордумы Краснодара Александр Семенов. Пять лет назад, когда ему было 17 лет, Александр на Range Rove в центре Краснодара въехал в бригаду рабочих, четверо были госпитализированы, один скончался от полученных травм.