На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 272 машины Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят 272 машины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки в Крым перевезены 270 автомобилей и 316 пассажиров.

- С утра 29 марта на парковке в поселке Ильич находится 272 машины. На месте работают волонтеры, - сообщили в краевом оперштабе.

Уточняется, что всем водителям для погрузки на паромы выдают пропуска.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.