Японский сад в Краснодаре разрешили посетить в порядке живой очереди 30 и 31 марта

Японский сад открыли 30 марта Фото: t.me/sad_yaponskiy_krd

В Краснодаре 30 марта открылся долгожданный Японский сад. Посетить его можно, предварительно зарегистрировавшись на сайте и оформив специальный QR-код. Их выдают на определенное время. А находиться на территории одновременно могут не более 200 человек.

Однако 30 и 31 марта желающие могут попасть на территорию сада без QR-кодов.

- Обратите внимание, что сегодня и завтра - 30 и 31 марта - посещение дополнительно будет осуществляться в порядке живой очереди, а не только по QR кодам, - сообщили на официальной странице парка в telegram-канале.

К слову, в первый день работы Японского сада свободных QR-кодов не осталось. Желающие посетить территорию разобрали их буквально за пару часов.