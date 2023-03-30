На Кубани прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани усилят контроль за нелегальной рабочей силой. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Как отметили на заседании, к рабочим местам следует активнее привлекать специалистов, обучаемых в крае, - выпускников кубанских колледжей и вузов.

- Ограничить привлечение иностранцев в те отрасли, где нет дефицита рабочей силы, - сказал Вениамин Кондратьев. - Также необходима более жесткая позиция правоохранительных органов по отношению к работодателям, которые нанимают нелегалов.

В настоящее время в крае проводят работу с руководителями предприятий.

- Проводимая работа позволила «вывести из тени» многие организации и их сотрудников, - уточнил врио замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Алексей Чебураков.

Так, в 2022 году в краевой бюджет поступило 2,7 млрд рублей налогов от трудоустройства иностранных работников. Отмечается, что это в 1,5 раза больше показателя 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе продолжает действовать запрет на работу иностранцев в ряде сфер. Постановление об ограничениях подписал глава региона в июне 2022 года. Запрет на работу иностранцев коснулся 129 видов экономической деятельности.