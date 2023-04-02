В Сочи планируют применить китайские технологии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для строительства трассы Джубга — Сочи будут покупать тоннельные щиты в Китае. О соответствующих договоренностях рассказали в «Автодоре».

- Мы проехали по крупнейшим производителям щитов. Также определили оптимальную конфигурацию для объекта Джубга — Сочи и обсудили условия поставки, - сообщил зампредседателя правления компании по инвестиционной политике Игорь Коваль.

Уточняется, что для строительства сложного горного объекта необходима щитовая проходка для прокладки тоннелей.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что дорожники планируют применить китайские технологии при ремонте и строительстве трасс в Сочи.