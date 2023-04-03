Ученые оценили возможность появления цунами в Сочи

В Сочи не может произойти сильного землетрясения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Оно практически не ощущалось, но смогло напугать местных жителей и туристов. В связи с происшествием ученые рассказали, могут ли подземные толчки стать причиной цунами.

- Землетрясения такой силы, которое вызовет мощное цунами, в Черном море не может быть. А вот обрушение какой-нибудь скалы или куска горы, которое вызовет большую волну, возможно, - сообщил директор института теории и прогноза землетрясений РАН Петр Шебалин.

Уточняется, что наиболее опасными зонами для возникновения сильных подземных толчков в России являются Крым, Алтай, Сахалин, Курильские острова, Камчатка, Кавказ, Прибайкалье, Кольский полуостров и Якутия.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что землетрясение магнитудой 3,4 произошло в акватории Черного моря у берегов Сочи.