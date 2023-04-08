Схему движения на трассе М-4 «Дон» в Кабардинке изменят из-за строительства развязки с 10 апреля

На трассе М-4 "Дон" изменится движение. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Схему движения на трассе М-4 «Дон» в Кабардинке изменят из-за строительства развязки. Нововведения вступят в силу с 10 апреля. Об этом сообщают в ГК «Автодор».

- На 1522 километре трассы будет закрыто примыкание для съезда в село Кабардинка, если ехать из Джубги в сторону Новороссийска и из города-героя в сторону Геленджика, - уточняют в «Автодоре».

Здесь будет закрыто примыкание для съезда с трассы. Фото: yandex.ru/maps

Речь идет об улице Революционной, которая и ведет в Кабардинку. Выехать из села на 1522 километре М-4 «Дон» автомобилисты смогут теперь только в направлении Геленджика.

Также уточняется, что заехать в Кабардинку и выехать из села в сторону Новороссийска водители смогут на перекрестке со светофором, который расположен на 1526 километре М-4 «Дон» (минуя площадку с гостиницами).

Перекресток со светофором, где можно заехать и выехать в Кабардинку. Фото: yandex.ru/maps

- Изменение схемы движения необходимо для завершения работ по строительству транспортной развязки на 1522 км М-4 «Дон», - объясняют «КП» - Кубань» в ГК «Автодор».

Новое сооружение позволит уже к летнеему сезону ликвидировать левый поворот и убрать светофор с основного хода трассы М-4 «Дон».

Напомним, ранее сообщалось, что открытие Дальнего западного обхода Краснодара планируется на полгода раньше намеченного срока. За счет него весь транзитный транспорт будет проезжать мимо краевого центра.