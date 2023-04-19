К сезону во всеоружии: открылся фирменный салон профессиональной садовой техники CAIMAN

В салоне можно найти все самое необходимое для комфортной работы на земельном участке Фото предоставлено пресс-службой CAIMAN

8 апреля состоялось торжественное мероприятие в честь открытия первого в Южном федеральном округе фирменного салона CAIMAN

Бренд обещает, что у них в салоне можно найти все самое необходимое для комфортной работы на земельном участке: мотоблоки для целинных почв и культиваторы для теплиц, японские бензокосы для высокой травы и производительные газонокосилки 3 в 1 для аккуратной стрижки газона, высоторезы, бензоножницы и секаторы из японской стали для обрезки деревьев и кустарников. И это даже не половина из представленных категорий! Увидеть полный ассортимент можно на официальном сайте caiman.ru

CAIMAN – бренд профессиональной садово-парковой техники, основанный в 2004 году во Франции. Основные преимущества техники – высокая производительность, долгий срок службы, возможность интенсивного использования в сложных условиях и эргономичность.

Фото предоставлено пресс-службой CAIMAN

Бренд уверен в качестве и надежности своей продукции и подтверждает это долгосрочной гарантией – 5 лет на непрофессиональное использование.

CAIMAN – это не только качественный товар, но и широкий спектр высококлассных услуг: тест-драйвы, клиентская поддержка, предпродажная подготовка. В салоне есть собственный мобильный сервис, в котором работают высококвалифицированные механики, специализирующиеся на садовой технике.

Руслан Апсалямов, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», отметил экономическую значимость появления в округе такого крупного игрока рынка. По его словам, это позволит создать новые рабочие места, а также обеспечит поступления в бюджет.

Первый в Южном федеральном округе салон CAIMAN расположился на Тургеневском шоссе, 8 и принимает посетителей ежедневно с 9:00 до 20:00.

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