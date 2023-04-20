Прокуратура Кубани проводит проверку по факту падения младенца с девятого этажа

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Прокуратура Краснодарского края проведет проверку по факту гибели четырехмесячной девочки, которая выпала из окна на девятом этаже. Трагедия произошла на переулке Славянской села Архипо-Осиповка. Мать оставила новорожденного ребенка под ответственность старшей семилетней дочери и ушла в гости. Известно, что дети находились без присмотра взрослых долгое время.

- По одной из версий находилась вместе со своей семилетней сестрой в квартире на девятом этаже. Старший ребенок в ожидании матери подошел к окну вместе с младенцем на руках. Однако, девочка не смогла удержать младшую сестру в руках, и последняя упала в палисадник, расположенный на прилегающей к дому территории. От причиненных травм ребенок погиб на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В соцслужбах сообщили, что семья является неполной, мать девочек характеризуется положительно и на учетах не состоит. Уже возбуждено уголовное дело, которым занимается СК СУ России по Краснодарскому краю. Ход и окончательная правовая оценка случившегося, а также результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.