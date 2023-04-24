Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 20-летний водитель BMW насмерть сбил мужчину. Авария произошла накануне, 23 апреля, в Каневском районе.

Предварительно, водитель иномарки, проезжая около 23:00, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на «встречку». Здесь автомобиль неустановленного мужчину, который шел по краю дороги.

- В результате происшествия неустановленный пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель и его пассажиры не пострадали, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что стаж вождения водителя - два месяца. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Красноармейском районе в ДТП погиб 18-летний мотоциклист без прав. Пострадавшего пассажира госпитализировали.