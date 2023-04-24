Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Славянске-на-Кубани трое детей пострадали в ДТП. Авария произошла накануне, 23 апреля, около 21:00 на улице Вокзальной.

Предварительно, 34-летняя водитель Suzuki не справилась с управлением, после чего иномарка съехала с дороги. Известно, что женщина села за руль автомобиля пьяной.

В момент ДТП в машине находились 12-летний мальчик и две девочки 9 и 12 лет. В результате аварии детей госпитализировали. Уточняется, что водитель не пострадала.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Каневском районе 20-летний водитель BMW насмерть сбил мужчину. Пострадавший скончался на месте аварии.