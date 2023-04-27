Запустить движение по двум полосам нового Яблоновского моста планируют с 15 июня Фото: t.me/proshuninAG

Работы на Яблоновском мосту полностью завершат в ноябре 2023 года. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин в своем telegram-канале.

В настоящее время на мосту смонтировали металлоконструкции пролетного строения, вантовую систему и провели натяжение подвесок на проектные усилия. Специалисты работают над электроосвещением и цоколями под барьерное ограждение, укладывают покрытие тротуаров и прокладывают сети. Кроме того, на мосту наносят защитно-сцепляющий слой дороги.

Отмечается, что уже на 90% завершено устройство дорожной одежды первого этапа.

- В ноябре все работы на мосту будут завершены. Подрядчик заявляет, что запустит движение транспорта по постоянной схеме в летний период. Но, как я уже написал, все зависит от погоды, - отметил Андрей Прошунин.

Напомним, запустить движение по двум полосам нового Яблоновского моста планируют с 15 июня.