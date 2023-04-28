Губернатор Кубани поздравил медиков с Днем работников скорой помощи

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28 апреля отмечается День работников скорой помощи. Праздник учредили только три года назад в разгар пандемии коронавируса. С профессиональным праздником кубанских медиком поздравил губернатор Краснодарского края.

- Выражаю благодарность тем, кто первым спешит на помощь в самых сложных ситуациях. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в благородном деле! – написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что в настоящее время краевая служба скорой помощи состоит 13 станций и 31 отделений, 545 бригад, более 700 машин. На местах работают тысячи врачей, медсестер, санитаров, диспетчеров, водителей.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.