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НовостиОбщество28 апреля 2023 5:45

Губернатор Кубани поздравил медиков с Днем работников скорой помощи

Пожелания глава региона опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

28 апреля отмечается День работников скорой помощи. Праздник учредили только три года назад в разгар пандемии коронавируса. С профессиональным праздником кубанских медиком поздравил губернатор Краснодарского края.

- Выражаю благодарность тем, кто первым спешит на помощь в самых сложных ситуациях. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в благородном деле! – написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что в настоящее время краевая служба скорой помощи состоит 13 станций и 31 отделений, 545 бригад, более 700 машин. На местах работают тысячи врачей, медсестер, санитаров, диспетчеров, водителей.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.