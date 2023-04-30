В Сочи море прогрелось до +12 градусов Фото: Олег УМАРОВ

Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до +14 градусов. Таких отметок температура морской воды достигла в Геленджике.

На градус меньше столбики термометров показывают в Анапе, Новороссийске, Туапсе. Здесь море прогрелось до +13 градусов. Холоднее вода в Черном море у берегов Сочи. Термометры показывают +12 градусов, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Азовское море, как и Черное, максимально прогрелось до +14 градусов. Такую температуру на 30 апреля зафиксировали в Ейске. Ниже отметки в Темрюке и Приморско-Ахтарске - +13 и +12 градусов соответственно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что море в Сочи прогреется до +23 градусов в середине мая.