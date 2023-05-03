Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 8:28

В Темрюкском районе после возгорания резервуара с нефтепродуктами не зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Специалисты изучили пробы воздуха
Светлана ОВДЕЙ
Возгорание произошло в ночь на 3 мая

Возгорание произошло в ночь на 3 мая

В Темрюкском районе после возгорания резервуара с нефтепродуктами изучили взятые пробы воздуха. По результатам исследования, превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

- Управлением Роспотребнадзора отобраны пробы и проведены лабораторные исследования, превышение вредных веществ в зоне жилой застройки не обнаружено, - сообщили ТАСС в региональном ведомстве.

Напомним, возгорание на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района произошло в ночь на 3 мая. Резервуар с нефтепродуктами загорелся около четырех часов утра. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.