В Темрюкском районе после возгорания резервуара с нефтепродуктами не зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Возгорание произошло в ночь на 3 мая

В Темрюкском районе после возгорания резервуара с нефтепродуктами изучили взятые пробы воздуха. По результатам исследования, превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

- Управлением Роспотребнадзора отобраны пробы и проведены лабораторные исследования, превышение вредных веществ в зоне жилой застройки не обнаружено, - сообщили ТАСС в региональном ведомстве.

Напомним, возгорание на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района произошло в ночь на 3 мая. Резервуар с нефтепродуктами загорелся около четырех часов утра. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.