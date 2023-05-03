Причины пожара устанавливают

В ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района вспыхнул крупный пожар. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в считанные минуты около 04:00 часов утра. На место ЧП сразу выехали пожарные машины, сотрудники МЧС.

В настоящее время пожарные делают все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.

- Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле, - прокомментировал пожар на нефтебазе в Темрюкском районе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, угрозы для жителей населенного пункта нет. На место пожара на нефтебазе в Темрюкском районе 3 мая выехал глава муниципалитета Федор Бабенков.

- В тушении задействованы расчеты в количестве 23 единиц техники и 85 человек личного состава, - написал в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков. Также сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности.

- Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие, - заявил Вениамин Кондратьев.

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе 3 мая 2023

В настоящее время все подробности и обстоятельства выясняются. Причины возгорания и очаг специалисты будут устанавливать после тушения огня.

Кстати, видео пожара на нефтебазе в Темрюкском районе 3 мая 2023 появилось в сети. Местные жители стали публиковать кадры с места ЧП. На них видно, как языки пламени возвышаются на десятки метров над резервуарам. Пожар виден даже с Керчи. Черный столб дыма окутал небо над Таманью.