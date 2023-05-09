В День Победы в Сочи открыли Аллею Маршалов

С инициативой увековечить память советских полководцев выступили представители совета ветеранов

В Завокзальном микрорайоне Сочи 9 мая открыли Аллею Маршалов, на которой установили бюсты восьми советских военачальников. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

С инициативой увековечить память советских полководцев к главе Сочи Алексею Копайгородскому обратились представители совета ветеранов. Мэр поддержал предложение и попросил депутата Законодательного собрания Краснодарского края от города-курорта Арменака Тозляна курировать проект.

Памятная аллея находится на мемориальном комплексе, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Всего на ней будет установлено 13 бюстов маршалов Советского Союза.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

К 9 Мая установили восемь памятников. Остальные пять появятся на аллее в октябре — к 80-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

- Сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения исторической памяти о подвиге наших предков, защитивших Родину от фашизма. Нам важно поддерживать все инициативы, с которыми обращаются ТОСы или общественные объединения сочинцев, - отметила заместитель главы города Сочи Галина Александровна Москалева.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что местные жители также поддержали инициативу совета ветеранов, отметив важность создания памятной аллеи, и одобрили место ее расположения.

Депутат ЗСК Арменак Тозлян Фото: Олег УМАРОВ

Арменак Тозлян в свою очередь сказал, что гордится своим участием в реализации проекта, поскольку Аллея Маршалов будет служить военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи, напоминать всем о славе и величии России.