Салют стал ярким завершением празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске в День Победы прогремел праздничный салют. В честь 78-летия со дня окончания Великой Отечественной войны запустили десятки мощных залпов в небо. Огни ярко сверкали, отражаясь в водной глади Черного моря.

Красочное зрелище продолжалось около пяти минут. Десятки новороссийцев собрались на Западном молу, чтобы увидеть салют. А некоторым посчастливилось наблюдать его прямо из окон домов. Многие люди не упустили возможность снять эффектное зрелище на видео.

Стоит сказать, что до этого в Новороссийске прошел не менее зрелищный Парад Победы. Тысячи военных, легендарный танк Т-34 и ретро-автомобили, которые стояли на защите нашей Родины в сороковые годы.