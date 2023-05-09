Как прошел парад Победы 2023 в Новороссийске: показываем самые яркие фотографии

В этом году парад в городе-герое принял командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов. Фото: Пауль ГУРИН

Парад в честь Дня Победы собрал сотни людей в самом сердце Новороссийска. По главным улицам города-героя прошли парадные расчеты военнослужащих.

А десятки единиц советской техники напомнили о славном прошлом. Собрали самые яркие фотографии с парада Победы 9 мая в Новороссийске.

Десятки людей собрались на площади - дождь ни для кого помехой не стал. Фото: Пауль ГУРИН

Зарядивший дождь не смог помешать важному и очень зрелищному мероприятию, одному из самых любимых для жителей.

В руках ветеранов - гвоздики и веточки сирени. Фото: Пауль ГУРИН

В день Великой Победы по главной улице, чеканя шаг, прошел взвод барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Впервые он принял участие в параде в 2010 году и теперь стал неотъемлемой частью праздника.

В этом году парад в городе-герое принял командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов.

В этом году парад в городе-герое принял командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов. Фото: Пауль ГУРИН

На автомобиле он совершил объезд участвующих в параде колонн и поприветствовал военнослужащих. Всего в расчетах Парада Победы в Новороссийске прошли более двух тысяч человек.

Всего в расчетах Парада Победы в Новороссийске прошли более двух тысяч человек. Фото: Пауль ГУРИН

По традиции парад начался с выноса государственного флага Российской Федерации и Знамени Великой Победы.

На главную площадь города внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы. Фото: Пауль ГУРИН

Это символы мужества и стойкости нашей армии и флота, всего нашего многонационального народа. В этот момент играл сводный оркестр Новороссийского гарнизона.

В знаменной группе военнослужащие, чьи заслуги перед Отечеством по праву отмечены наградами России. Фото: Пауль ГУРИН

В знаменной группе военнослужащие новороссийской военно-морской базы, чьи заслуги перед Отечеством по праву отмечены наградами России. Именно им предоставили честь открывать парад Победы на главной площади Новороссийска.

Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор края Вениамин Кондратьев обратились к участникам парада, которой состоялся в Новороссийске.

– Поздравляю кубанцев с 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года навеки вписан в мировую историю, как триумф великого народа, его сплоченности, подвига на фронте и в тылу. Ветераны – ваш подвиг – это пример стойкости для нас и будущих поколений, – сказал Владимир Устинов. - Сегодня ополченцы Донбаса вместе с бойцами нашей армии, помня уроки истории, сражаются против нацизма на своей земле. Дорогие ветераны, низкий поклон и крепкого здоровья. Хочу всем пожелать мирного неба над головой. А нашим солдатам с честью и достоинством выполнить свой долг и возвратиться с победой

Вениамин Кондратьев отметил, что с триумфального 9 мая 1945-го года прошло 78 лет, но его величие и значимость никогда не померкнут.

– Бойцы советской армии и жители города стояли насмерть долгих 393 дня, но не дали врагу захватить порт и продвинуться дальше. Удар приходилось держать на земле, в воздухе и на море, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Новороссийск навеки стал символом невероятной силы духа, мужества и героизма, проявленного легендарным десантом Цезаря Куникова и защитниками Малой земли. Мы никогда не забудем, какой дорогой ценой далась Великая Победа, сколько тысяч судеб жителей края искалечила война.

После выступления перед трибунами, чеканя шаг, прошла основа флота, офицерский корпус Новороссийской военно-морской базы. Следом за ними - строй военнослужащих соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы. Далее по площади торжественно прошла 4-я отдельная бригада подводных лодок.

Участниками парада стали офицеры и рядовые. Фото: Пауль ГУРИН

Также прошли 121-я бригада десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Ордена Ушакова Краснознаменного Северного флота и 71-ая ордена красной звезды бригада десантных кораблей Дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Стройными рядами прошли и казаки. Фото: Пауль ГУРИН

Парадные расчеты продолжил воины прославленной 7-й гвардейской, десантно-штурмовой, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, дивизии (горной). За ними - прошли воины зенитчики Краснознаменного Кубанского казачьего зенитно-ракетного полка, а далее - личный состав Пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю и парадные расчеты МЧС России.

В параде Победы принимали участие не только военнослужащие, но и представители других ведомств. Фото: Пауль ГУРИН

Продолжили парад курсанты "Ушаковки", парадные расчеты Черноморского казачьего округа и «Туапсинского морского кадетского корпуса», новороссийского казачьего кадетского корпуса, юные казачата.

У воинов гарнизона – в руках грозное оружие. Фото: Пауль ГУРИН

После прохождения стройных «коробок» наступила очередь парада военной техники. Решением командования новороссийского гарнизона и администрации Новороссийска по главной улице города прошла ретро-колонна.

На параде можно было увидеть исторические образцы военной техники. Фото: Пауль ГУРИН

Это та техника, которая многие годы служила верой и правдой во благо защиты Родины в Вооруженных Силах нашей страны.

Всего проехало около 30 машин, среди которых береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Также жители Новороссийска увидели комплекс «Монолит», предназначенный для поиска надводных целей.

По площади проехал и танк Т-34. Фото: Пауль ГУРИН

Кроме того, по улице проехал легендарный танк Т-34.

И конечно, в составе колонны были автомобиль ГАЗ-АА, УАЗы и мотоциклы времен Великой Отечественной войны.

В составе колонны были автомобиль ГАЗ-АА, УАЗы и мотоциклы времен Великой Отечественной войны. Фото: Пауль ГУРИН

Завершил Парад Победы духовой оркестр.

Всех желающих улица Советов, на которой проходило шествие, просто-напросто бы не вместила. Поэтому большинство смотрели парад в онлайн-трансляции.

Напомним, что большая концертная программа ждет всех в 18 часов на площади у морвокзала. В 22:00 на Западном молу состоится военный салют.