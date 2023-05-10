В Сочи за апрель выпало больше месячной нормы осадков

За апрель в Сочи выпало 128 мм осадков при норме 109.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Сочи почти весь апрель шли дожди. За один месяц выпало больше месячной нормы осадков.
- За апрель в Сочи выпало 128 мм осадков при норме 109. Отклонение составило 18%, - об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Черноморье".
Как удалось узнать "КП"-Кубань", весь апрель температура воздуха составляла +13,1 градусов. А нормой в этом месяце считается +12,3 градуса. Отклонение составило +0,8 градуса.
Ранее сообщалось, что в Сочи ожидаются дожди и грозы до утра 11 мая.