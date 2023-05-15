На Кубани водитель фуры насмерть сбил 36-летнего мужчину

Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Северском районе Кубани водитель фуры насмерть сбил 36-летнего мужчину. ДТП произошло в ночь на 14 мая в районе 58-го км трассы Краснодар - Верхнебаканский.

– По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя большегрузным автомобилем Iveco с прицепом, совершил наезд на 36-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре пешеход попал под трамвай и выжил. Из-за ДТП в городе временно изменили движение составов.