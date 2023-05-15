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НовостиОбщество15 мая 2023 9:43

В Краснодарском крае проверят исправность всех аттракционов

Летом спрос на аттракционы традиционно растет
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура организовала проверку Фото из архива КП

Прокуратура организовала проверку Фото из архива КП

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку исправности аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

– Произошедшие события, вызвавшие общественный резонанс, свидетельствуют о том, что при эксплуатации аттракционов, посетителями которых, как правило, являются дети, допускаются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев, – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что традиционно летом спрос на катание на аттракционах растет.

При проверке, в частности, оценят их соответствие требованиям закона, наличие лицензии на размещение и своевременное обслуживание.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что техническое состояние карусели в Оренбурге, которая рухнула с детьми, оценивали эксперты из Краснодара. В отношении краснодарской фирмы возбуждено уголовное дело.