В Краснодарском крае проверят исправность всех аттракционов

Прокуратура организовала проверку Фото из архива КП

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку исправности аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

– Произошедшие события, вызвавшие общественный резонанс, свидетельствуют о том, что при эксплуатации аттракционов, посетителями которых, как правило, являются дети, допускаются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев, – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что традиционно летом спрос на катание на аттракционах растет.

При проверке, в частности, оценят их соответствие требованиям закона, наличие лицензии на размещение и своевременное обслуживание.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что техническое состояние карусели в Оренбурге, которая рухнула с детьми, оценивали эксперты из Краснодара. В отношении краснодарской фирмы возбуждено уголовное дело.