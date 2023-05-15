В Тимашевске начался отлов безнадзорных животных

Мэрия Тимашевска начала отлов бездомных собак. С жалобами на агрессию животных с начала года обращались местные жители. После конкурсных процедур определился подрядчик, который до конца года будет работать в Тимашевске.

Первоочередная задача, которая стоит перед администрацией, убрать животных, которые обитают в местах массового скопления граждан – это учреждения социальной направленности, детские и спортивные площадки, дворы многоквартирных домов.

– Я полностью поддерживаю тех наших жителей, которые обеспокоены безопасностью, ведь никто не может гарантировать, что внешнее спокойствие собаки – это признак того, что она не накинется на человека. Но также нельзя не согласиться с зоозащитниками, поскольку мы в ответе за тех, кого, пусть и не приручили, но видим каждый день. Именно поэтому мы выделяем бюджетные средства на работу в данном направлении, – прокомментировал глава городской администрации Николай Панин.

По его словам, данная работа с учетом положений федерального закона об ответственном отношении к животным не сможет избавить жителей от агрессии собак и возможных последствий. Но таким образом возможно сокращение их популяции, которая ежегодно увеличивается.

– Я согласен с тем, что городу нужны приюты для бездомных животных. Но у администрации нет ни полномочий, ни финансовых возможностей построить и содержать хотя бы один такой приют, – отметил глава Тимашевска.

Первый отлов собак прошел в конце апреля, подрядчик изловил 20 животных. Всего же до конца года 300 тимашевских бездомных животных пройдут стерилизацию, вакцинацию и будут выпущены обратно на территории города.