В Краснодаре восстановили движение трамваев после аварии на электроподстанции

В Краснодаре восстановили движение трамваев после аварии на электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

– В 10:15 полностью восстановлено движение трамваев, – говорится в сообщении.

Уточняется, что частично восстановлено и движение троллейбусов. По улице Октябрьской стоит транспорт № 2,4,6,8,10,12 стоят по улице Октябрьской.

– В остальной части города движение троллейбусов восстановлено, – сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Напомним, движение трамваем и троллейбусов в Краснодаре было приостановлено из-за пожара на электроподстанции «Южная». Она расположена по улице Ставропольской, 2. Причиной возгорания стало короткое замыкание. На месте продолжаются восстановительные работы.