В Краснодаре усилят покос сорняков после дождей Фото: пресс-служба городской администрации

Глава Краснодара поручил усилить работу по покосу сорняков. Он также призвал присоединиться организации краевого центра и бизнес.

— Я понимаю, что погодные условия этой весной непростые, идут проливные дожди, сорняки растут как на дрожжах, – сказал Евгений Наумов. – Не только коммунальщики, но и хозяйствующие субъекты должны наводить на своих территориях порядок. Не за горами карантинная растительность — и здесь мы должны быть во всеоружии.

Ситуацию с покосом сорняков в городе осложнили проливные дожди. Так, в мае только за сутки выпало 54% от месячной нормы осадков. В департаменте городского хозяйства и ТЭК рассмотрят увеличение работы по покосу сорной растительности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре около 400 га обработают от клещей и комаров. Дезинсекцию в сезон их активности в городе проведут несколько раз.