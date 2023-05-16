В центре Краснодара частично ограничат движение 20 и 21 мая Фото: krd.ru

В центре Краснодара частично ограничат движение транспорта 20 и 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение перекроют в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности и культуры. Водители, в частности, не смогут проехать:

– 20 мая с 15:00 до 23:30 по улице Гимназической от Красной до Красноармейской, 19 мая с 23:00 участок освободят от припаркованных авто

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

– 21 мая с 11:00 до окончания мероприятия по улице Коммунаров от Мира до Орджоникидзе, по улице Орджоникидзе от Коммунаров до Красной, по улице Красной от Орджоникидзе до Постовой. С 6:00 утра до окончания мероприятия участки и территории около Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского освободят от припаркованного авто.

Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 19 мая ограничат движение на участке улицы Пушкина. Водители не смогут проехать с 6:00 до окончания мероприятия.