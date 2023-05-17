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НовостиПроисшествия17 мая 2023 8:14

Житель Новороссийска убил приятеля осколком тарелки

Мужчина заключен под стражу
Светлана ОВДЕЙ
На допросе обвиняемый во всем признался Фото из архива КП

На допросе обвиняемый во всем признался Фото из архива КП

Жителю Новороссийска предъявили обвинение в убийстве знакомого. Мужчина напал на приятеля во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в ночь на 10 мая в квартире одной из многоэтажек на проспекте Ленина. Здесь 42-летний местный житель и его 52-летний приятель выпивали. Но во время разговора они повздорили. Ссора дошла до того, что обвиняемый схватил осколок разбитой тарелки и не менее 20 раз ударил им приятеля в шею и грудь. После он избил потерпевшего кулаками.

– Затем обвиняемый ушел, а когда утром вернулся, то обнаружил, что потерпевший скончался от полученных повреждений. После этого фигурант сам вызвал экстренные службы и дождался их приезда, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Задержанного мужчину заключили под стражу. Известно, что на допросе он во всем признался и раскаялся. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителя Новокубанского района подозревают в убийстве двух собутыльников за два дня. Распитие алкоголя в обоих случаях закончилось избиениями и смертью.