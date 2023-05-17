Житель Новороссийска убил приятеля осколком тарелки

На допросе обвиняемый во всем признался Фото из архива КП

Жителю Новороссийска предъявили обвинение в убийстве знакомого. Мужчина напал на приятеля во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в ночь на 10 мая в квартире одной из многоэтажек на проспекте Ленина. Здесь 42-летний местный житель и его 52-летний приятель выпивали. Но во время разговора они повздорили. Ссора дошла до того, что обвиняемый схватил осколок разбитой тарелки и не менее 20 раз ударил им приятеля в шею и грудь. После он избил потерпевшего кулаками.

– Затем обвиняемый ушел, а когда утром вернулся, то обнаружил, что потерпевший скончался от полученных повреждений. После этого фигурант сам вызвал экстренные службы и дождался их приезда, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Задержанного мужчину заключили под стражу. Известно, что на допросе он во всем признался и раскаялся. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителя Новокубанского района подозревают в убийстве двух собутыльников за два дня. Распитие алкоголя в обоих случаях закончилось избиениями и смертью.