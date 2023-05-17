Оперативные службы завершили проверку в СОШ №1 Фото: t.me/sergeyi_les

В школе Крымска не нашли взрывных устройств после сообщения о минировании. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале.

Напомним, днем 17 мая неизвестный позвонил по номеру 112 и сообщил о минировании городской СОШ № 1. После поступившей информации на место сразу выехали оперативные службы. Здание учреждения оцепили. Сотрудники служб и кинологи начали проверку помещений и поиск возможных взрывоопасных предметов.

– Обследование здания школы № 1 в Крымске завершено. Взрывное устройство не обнаружено, – сообщил Сергей Лесь.

В настоящее время правоохранители ищут неизвестного, сообщившего о минировании учреждения.