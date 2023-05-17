ФК «Краснодар» сыграет с «Уралом» в матче финала Кубка России

Встреча состоится 17 мая на стадионе «Краснодар» Фото: t.me/fckrasnodar

ФК «Краснодар» сыграет с «Уралом» в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча состоится 17 мая в 19:30 на стадионе «Краснодар».

По результатам игры станет известно, кто пройдет в суперфинал турнира и поборется с московским ЦСКА 11 июня в «Лужниках».

Ранее «Краснодар» сыграл в «Уралом» 29 апреля в рамках чемпионата России. В 25-м туре встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. В Екатеринбурге «Урал» 3 мая проиграл ЦСКА в финале РПЛ и перешел в нижнюю сетку турнира.

«Быки», в свою очередь, обыграли тольяттинский «Акрон». Игра на стадионе «Краснодар» завершилась в серии пенальти со счетом 4:2.