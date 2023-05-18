Водитель не справился с управлением и съехал в водосточную яму Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани пьяный водитель Peugeot съехал в водосточную яму. Авария произошла утром 17 мая в районе пересечения улиц Шаумяна и Авиационной в Кропоткине.

– По предварительным данным, 21-летний молодой человек, управляя автомобилем Peugeot 206, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание в водосточную яму, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что в момент ДТП у водителя имелись признаки опьянения. Но проходить медосвидетельствование он отказался. В результате ДТП водителю назначили амбулаторное лечение.

– Обстоятельства происшествия устанавливаются, – добавили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Краснодаром погиб пассажир такси из-за ошибки водителя. Еще четверо пострадали.