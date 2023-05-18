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НовостиОбщество18 мая 2023 9:07

Парки Краснодара обработают от комаров и клещей с 18 по 30 мая

Жителей и гостей города просят не посещать территории до 06:00 и после 23:00
Светлана ОВДЕЙ
Обрабатывать парки планируют с 18 по 30 мая Фото: krd.ru

Обрабатывать парки планируют с 18 по 30 мая Фото: krd.ru

Парки Краснодара обработают от комаров и клещей. Работы проведут с 18 по 30 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты, в частности, обработают территории парков Солнечный остров, Чистяковская роща, 30-летия Победы на Затоне, Рождественский, Городской сад и Старая Кубань. Жителей и гостей города просят временно не посещать их до 06:00 и после 23:00.

Напомним, всего в Краснодаре от клещей и комаров обработают около 400 га территорий.

– Используемые для обработки средства безопасны для людей, – уточнили в пресс-службе мэрии.