Билеты на двухэтажный поезд из Уфы в Сочи купили уже 600 туристов

Отправление нового состава высокой комфортности состоится 27 мая. Фото: РЖД

Россияне начали активно покупать билеты в Сочи. Так, места в двухэтажном поезде из Уфы на курорт забронировали уже 600 туристов.

- Отправление нового состава высокой комфортности состоится 27 мая, - сообщили в пресс-службе РЖД.

К слову, в поезде всего 16 вагонов. В составах везде автоматические двери, а в купе можно войти только при помощи магнитных карт. Вагоны оборудованы биотуалетами и кондиционерами.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, стоимость одного места в купе двухэтажного поезда начинается от 3300 рублей, а в одноэтажных - от 5500 рублей.

Ранее сообщалось, что семейные отели Сочи забронировали на 80% на первую половину лета. В некоторых средствах размещения не осталось мест.