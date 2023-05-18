Александр Бородавка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Александр Бородавка назначен директором департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Александр Бородавка родился 9 сентября 1980 года в Тимашевском районе, окончил КубГУ по специальности «Политология». На муниципальной службе работает с 2002 года. Так, с 2018 по 2019 год занимал должность замглавы Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

В 2021 году был назначен начальником управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями департамента внутренней политики региона.

– В марте 2022 года стал заместителем директора департамента. Женат, двое детей, – сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ранее должность руководителя департамента внутренней политики администрации края занимал Александр Топалов. В апреле 2023 года его назначили вице-губернатором.