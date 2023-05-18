Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до +17 градусов Фото: Олег УМАРОВ

Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до +17 градусов. Таких отметок температура воды достигла 18 мая в Сочи. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На градус меньше столбики термометров показывают в Анапе и Туапсе. Здесь море прогрелось до +16 градусов. Холоднее морская вода у берегов Новороссийска и Геленджика. Здесь море прогрелось до +15 градусов.

В Азовском море максимальные температурные показатели выше, чем в Черном. Так, в Ейске термометры показывают +19 градусов, в Темрюке - +17. А в Приморско-Ахтарске море прогрелось до +16.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что купальный сезон, по прогнозам синоптиков, откроется в Сочи в июне. Планируется, что летний отдых на Черном море пройдет без сложностей, даже если начало купального сезона немного сдвинется от привычных дат.