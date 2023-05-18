Проект спортивного зала Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Спортивный зал построят в Каневском районе Кубани. Учреждение возведут на улице Победы в станице Новодеревянковской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время на стройплощадке проводят подготовительные работы. Площадь нового спортзала составит 1,4 тысячи кв. метров. В здании оборудуют зал для мини-футбола, площадки для баскетбола и волейбола, раздевалки, кабинет врача и административные помещения.

Сейчас на Кубани строят 40 спортивных учреждений. Из них 33 объекта планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Всего с 2019 года в регионе возвели 134 спортивных учреждения.