В Адыгее женщина убила сожителя ножом во время ссоры

Расследование продолжается Фото из архива КП

В Адыгее 40-летнюю женщину подозревают в убийстве сожителя ножом. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Трагедия произошла вечером 16 мая в ауле Шенджий Тахтамукайского района. Как установило следствие, мужчина и женщина находились в вагончике-бытовке на территории фермерского хозяйства.

– Местная жительница в результате конфликта со своим сожителем нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Подозреваемую в убийстве задержали. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Краснодара до смерти избил 45-летнего приятеля. Тело убитого мужчины обнаружили прохожие.