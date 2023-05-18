В Адыгее женщина убила сожителя ножом во время ссоры

Расследование продолжается Фото из архива КП
В Адыгее 40-летнюю женщину подозревают в убийстве сожителя ножом. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
Трагедия произошла вечером 16 мая в ауле Шенджий Тахтамукайского района. Как установило следствие, мужчина и женщина находились в вагончике-бытовке на территории фермерского хозяйства.
– Местная жительница в результате конфликта со своим сожителем нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.
Подозреваемую в убийстве задержали. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Краснодара до смерти избил 45-летнего приятеля. Тело убитого мужчины обнаружили прохожие.