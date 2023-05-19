Губернатор Кубани выразил соболезнования родным Сергея Воржева

Сергей Воржев

В Краснодаре умер известный художник России Сергей Воржев. Ему было 73 года. Соболезнования родным выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Ушел из жизни наш земляк, настоящий мастер, заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени — Сергей Дмитриевич Воржев. Его уход — большая потеря для нашей культуры и всего художественного мира. Мои личные и глубокие соболезнования родным и близким Сергея Воржева, - написал в соцсетях глава региона.

Кондратьев добавил, что в крае нет человека, который не был бы знаком с его творчеством. Воржева называли Кубанский Сальвадор Дали. У Сергея Дмитриевича был свой неповторимый, узнаваемый стиль. Его картины знали и ценили далеко за пределами страны. Он не раз участвовал в краевых, российских и международных выставках. При этом и в творчестве, и душой всегда оставался верным родному краю.