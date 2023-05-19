Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с патриотической символикой на Красной Поляне к 9 мая

Гостей курорта возмутило отсутствие патриотической символики ко Дню Победы Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с патриотической символикой на Красной Поляне 9 мая. В городе организовали рабочую группу, которая в течение 10 дней проводила мониторинг и оценивала качество оформления общественных пространств и средств размещения ко Дню Победы.

Напомним, на отсутствие символики ранее пожаловался депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он упрекнул власти Сочи в отсутствии патриотизма и неукрашенных должным образом отелях Красной Поляны.

– В результате нами составлен общий регламент подготовки и проведения празднования государственных дат для субъектов всех форм собственности. Департаменты и управления мэрии будут консультировать по своему профилю все организации и предприятия города, – написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале. – Перед каждым важным событием рабочая группа общественников будет проводить мониторинг и проверять, как украшен курорт.

Глава Сочи отметил, что при отсутствии у организаций финансов на оформление администрация города возьмет подготовку на себя.

– Будем оказывать все необходимое содействие, чтобы передавать общую атмосферу патриотических мероприятий. Сейчас готовимся к празднованию Дня России, который вместе со всеми соотечественниками отметим 12 июня. Рекомендации доведем до каждого руководителя предприятий и организаций, – добавил Алексей Копайгородский.