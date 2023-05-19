В Сочи открылась бесплатная «Школа здоровья»

Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

Пять лет назад, 17 мая 2018 года, для жителей и гостей города-курорта Сочи свои двери открыла Клиника Екатерининская. Учреждение входит в состав крупнейшей сети коммерческих медицинских центров в ЮФО и считается одним из лучших лечебно-диагностических центров города. За пять лет работы многопрофильный лечебно-хирургический центр для всей семьи получил более 2 млн. обращений, здесь провели свыше 240 000 консультаций и 28 000 операций.

- В нашем поликлиническом отделении ведут прием как взрослые, так и детские специалисты: в штате более 120 врачей более чем 40 специальностей из разных городов и стран, - рассказывает директор Клиники Екатерининская Сочи, заслуженный врач Кубани Галина Чернышова. - За 5 лет работы клиники мы приняли почти 300 000 пациентов, и это число с каждым годом увеличивается пропорционально росту доверия к нашей работе. Мы делаем все для того, чтобы качество медицинских услуг в нашем прекрасном городе становилось только лучше.

В честь юбилея Екатерининская запустила в Сочи бесплатную ежемесячную «Школу здоровья», которая будет проходить в формате диалога с врачом. В рамках социального проекта все желающие смогут задать специалистам интересующие их вопросы и разобрать конкретные ситуации.

Директор Клиники Екатерининская Сочи, заслуженный врач Кубани Галина Чернышова Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

- Наш главный принцип: профилактика – лучшее лечение. Мы запускаем «Школу здоровья», чтобы привить как можно большему количеству людей адекватный и внимательный подход к своему здоровью. Нам важно быть в диалоге, понимать, что беспокоит, держать руку на пульсе города», – отмечает главный врач Галина Чернышова.

Первая лекция «Школы здоровья» состоялась в медцентре в пятницу, 19 мая. Темой беседы, которую провела врач-эндокринолог Кристина Шатова, стал вопрос «Как авитаминоз мешает нам достигать своих целей?».

Предлагать новые темы для обсуждения в «Школе здоровья», а также выбирать врачей, с которыми хотели бы познакомиться в рамках лекции, смогут все желающие. Информация о предстоящих беседах будет размещаться на сайте и в социальных сетях Клиники Екатерининская Сочи.

«Школа здоровья» - не первый социальный проект Клиники Екатерининская Сочи. В декабре 2022 года медицинский центр получил благодарность от администрации Сочи за высокий профессионализм и активное участие в социально значимых мероприятиях, а в феврале 2023 года – благодарность от министерства здравоохранения Краснодарского края за профессионализм и вклад в развитие здравоохранения города-курорта Сочи.

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