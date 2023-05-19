В Краснодаре отреставрируют фрагмент ограды Дворца наказного атамана до конца лета

Работы завершат до конца лета Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре отреставрируют фрагмент ограды Дворца наказного атамана. Работы выполнят до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С инициативой отремонтировать ограждение выступили педагоги и родительский комитет лицея №48. Управление госохраны объектов культурного наследия выдало разрешение на работы.

– Помимо своей культурной ценности, это еще и забор лицея № 48. К тому же постепенно разрушающаяся ограда создавала неудобства ученикам и жителям, – сказал и. о. директора городского департамента образования Александр Звягинцев.

Отмечается, что подрядчик подготовит и восстановит демонтированную кирпичную кладку по историческим эскизам.

Ранее Дворец наказного атамана назывался «Красным дворцом». В разное время в нем находились Кубано-Черноморский Ревком, Горсовет и Дворец пионеров. В 1942 году Дворец взорвали с целью не допустить его эксплуатацию оккупантами. В 1950-х годах на участке построили здание лицея № 48.