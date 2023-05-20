В Краснодарском крае пройдет более 1000 мероприятий в Ночь музеев

Работники организовали выставки, презентации книг, костюмированные балы, мастер-классы и различные экскурсии.

В Краснодарском крае вечером 20 мая стартует акция “Ночь музеев”. На Кубани организуют не менее 1000 мероприятий. В этом году акция посвящена педагогам и наставникам.

- Весь вечер десятки наших музеев и выставочных залов бесплатно будут принимать посетителей. Знаю, что это мероприятие находит отклик у большого количества жителей и гостей края, - написал в своем Telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все государственные и муниципальные музеи региона будут принимать гостей с 18:00 до 23:00 часов. Работники организовали выставки, презентации книг, костюмированные балы, мастер-классы и различные экскурсии.

С полной программой акции “Ночь музеев” в Краснодаре можно ознакомиться здесь.