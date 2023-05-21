Полиция Кубани проводит проверку после аварии на соревнованиях по мотокроссу

Соревнования проходят в Крымском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Инцидентом во время соревнований по мотокроссу занимаются полицейские. Первенство ЮФО стартовало в Крымском районе 20 мая. Первый день турнира омрачился чрезвычайным происшествием. На огражденную от зрителей трассу проникла 60-летняя пенсионерка, в которую врезался спортсмен, преодолевающий очередной вираж на треке.

- 12-летний участник соревнования, управляя кроссовым мотоциклом «КТМ» допустил наезд на 60- летнюю жительницу города Волгограда. Женщина переходила огражденный участок трассы в неположенном месте во время заезда, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оба участника ДТП получили травмы различной степени и были госпитализированы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Также предстоит выяснить почему организаторы не остановили соревнования и гонки продолжились даже несмотря на царивший на спортивной трассе хаос и большое количество посторонних людей.