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НовостиПроисшествия21 мая 2023 13:30

Полиция Кубани проводит проверку после аварии на соревнованиях по мотокроссу

Во время инцидента пострадали 12-летний спортсмен и 60-летняя пенсионерка
Евгения ХАЛИКОВА
Соревнования проходят в Крымском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования проходят в Крымском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Инцидентом во время соревнований по мотокроссу занимаются полицейские. Первенство ЮФО стартовало в Крымском районе 20 мая. Первый день турнира омрачился чрезвычайным происшествием. На огражденную от зрителей трассу проникла 60-летняя пенсионерка, в которую врезался спортсмен, преодолевающий очередной вираж на треке.

- 12-летний участник соревнования, управляя кроссовым мотоциклом «КТМ» допустил наезд на 60- летнюю жительницу города Волгограда. Женщина переходила огражденный участок трассы в неположенном месте во время заезда, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оба участника ДТП получили травмы различной степени и были госпитализированы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Также предстоит выяснить почему организаторы не остановили соревнования и гонки продолжились даже несмотря на царивший на спортивной трассе хаос и большое количество посторонних людей.